Идлиб: армия уничтожила боевиков и их технику

Сирийские силовики отразили нападения боевиков в деревне аль-Касабия на юге Идлиба. В ходе операции были ликвидированы боевики террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена на территории РФ). Также военнослужащие уничтожили их технику.

С 2011 года в Сирии идут военные действия. В конце 2017 году была зафиксирована победа над "Исламским государством" (запрещено в РФ), зачистки боевиков продолжаются до сих пор.

Вовсю идет процесс восстановления Сирии и возвращения на родину мирных жителей, передает РИА Новости.