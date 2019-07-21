Польша потратит на Т-72 почти полмиллиарда долларов

Почти полмиллиарда долларов (1,75 миллиарда злотых) потратит Польша на модернизацию 500 танков Т-72. Контракт уже подписан министром национальной обороны Мариушем Блащаком на предприятии BUMAR - LABEDY в Гливице.

На вооружении польской армии также стоят танки PT-91 Twardy (производство Польша) и "Леопард 2А5", " Леопард 2A4" (производство Германия), передает РИА Новости.