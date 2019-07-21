Украина: выборы завершились, появились экзитполы

По данным экзитполов, на внеочередных парламентских выборах лидирует партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", за ней оппозиционная платформа – "За жизнь". Третье место – у партии "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко.

Всего в Верховную раду Украины проходят 5 партий, замыкают пятерку лидеров партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука, передает РИА Новости.

Участки для голосования на Украине уже закрылись, в 198 избирательных округах начался подсчет голосов.

В новой Раде, как и в предыдущей, будет только 424 парламентария вместо закрепленных конституцией 450, поскольку из-за воссоединения Крыма с Украиной число округов на Украине сократилось.

В списках избирателей были зарегистрированы 34 миллиона граждан. В выборах не участвовали около 3 миллионов человек из ДНР, ЛНР и России, где закрылись участки при дипмиссиях, передает ТАСС.