"Победа" будет летать в Египет и продавать туда туры

Российский лоукостер — авиакомпания “Победа”, входящая в группу “Аэрофлот” — собирается запустить собственного туроператора для продажи туров в Египет. Кроме того, компания намерена осуществлять перелеты в Египет.

О планах перевозчика сообщил гендиректор компании Андрей Калмыков. Он рассказал, что пассажир, покупая авиабилет в Египет, сможет также забронировать отель, оплатить трансфер и купить страховку.

Проект по запуску туроператора стартует 22 июля. Он будет распространяться на все рейсы “Победы”, передает РИА Новости.

В настоящее время “Победа” не осуществляет рейсов в Египет. Авиасообщение с этой страной было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения над Синаем российского лайнера. В апреле 2018 года регулярное авиасообщение между РФ и Египтом было восстановлено, полеты в Каир осуществляет “Аэрофлот”. Чартерных рейсов на курорты Красного моря пока нет.