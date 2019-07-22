На западе Подмосковья два человека погибли при пожаре в бытовках

На западе Подмосковья в населенном пункте Манихино загорелись бытовки, расположенные на строительной площадке. В результате погибли два человека, передает РИА Новости.

Площадь пожара составила 110 квадратных метров. Горели четыре бытовки. В настоящее время возгорание ликвидировано.