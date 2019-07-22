Задержание британского танкера: Европа вслед за США и осуждает Тегеран

Великобритания продолжает нагнетать обстановку вокруг задержания Ираном танкера Stena Impero. Глава МИД Королевства обсудил инцидент со своими коллегами из Франции и Германии по телефону. Дипломаты, вторя США, осудили действия Тегерана. А Тереза Мэй сегодня собирает заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA.

Аудиозапись была сделана за считанные минуты до того, как танкер Stena Impero был задержан иранскими военными. Ее опубликовала британская компания "Драйад Глобал", которая занимается вопросами безопасности судоходства. Судя по записи переговоров, танкер получал противоположные указания от иранских военных и от фрегата Королевского флота Великобритании.

После конца связи и отказа судна отреагировать на требования патруля начался штурм. Танкер отогнали в порт Бендер-Аббас.

Лондон в долгу не остался и обвинил Тегеран в нарушении международного права. Соединенное Королевство обещает дать "решительный ответ".

"Ситуация предельно ясная. Сегодня рано утром я говорила с нашим морским командующим в регионе. Никаких сомнений, что этот корабль находился в водах Омана. То, что произошло, это незаконный и враждебный акт", — комментирует ситуацию министр обороны Великобритании Пенни Мордонт.

Британское министерство транспорта специально нарисовало карту. На ней видна резкая смена направления: танкер внезапно уходит на север, в сторону берега Ирана. На борту задержанного судна по-прежнему остаются все 23 члена экипажа, в том числе трое россиян. Дипломаты продолжают добиваться встречи с ними.

"Нам удалось связаться с главой представительства иранского МИД в Бендер-Аббасе. По его словам, весь экипаж корабля на данный момент по-прежнему остается на борту, проверочные мероприятия в отношении судна продолжаются. Моряки свободно передвигаются по кораблю, никаких ограничений в этом плане нет. Вместе с тем, в соответствии с международными нормами мореплавания, экипаж до завершения всех процедур не вправе покинуть танкер. Состояние команды корабля хорошее, их жизни ничего не угрожает", — рассказывает пресс-секретарь посольства РФ в Иране Андрей Ганенко.

Среди задержанных также — гражданин Латвии, он работает помощником капитана. Его судьбу пытается выяснить латвийский МИД.

"У нас нет возможности выяснить, как себя чувствует команда. Мы относимся к этому очень серьезно, потому что конфликт в этом регионе отзовется эхом повсюду. В данный момент я не могу сказать, что экипажу что-то угрожает, но я также не могу утверждать, что они в безопасности", — отмечает министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич.

Между тем в Великобритании умудрились найти русский след в захвате танкера иранскими военными. Таблоид Mirror со ссылкой на свои источники в разведслужбах Королевства пишет, что судно могло попасть в плен по вине российских шпионов:

"Россия владеет технологией подделки GPS и, возможно, она помогла Ирану в этой крайне бессовестной авантюре. В таком случае это делает британское судоходство чрезвычайно уязвимым и вызывает серьезную обеспокоенность у Королевского флота в регионе".

Ситуация вокруг танкера — на первых полосах мировых газет. Вот, например, иранский заголовок: "Танкер за танкер; Иран сдержал обещание" — намек на угрозу Тегерана дать ответ на задержание иранского танкера Grace 1 в водах Гибралтара. Жители Исламской Республики поддерживают политику властей.

МИД Ирана призывает к благоразумию и осмотрительности и вновь осуждает Соединенные Штаты.

"Для Ирана и международного сообщества достойно сожаления то, что Соединенные Штаты способны с помощью травли заставлять ключевых мировых игроков действовать по американским правилам вразрез с международным правом и в ущерб их собственным интересам", — заявляет министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

В этом вопросе иранские власти неожиданно нашли точку пересечения с колумнистом британской радиовещательной корпорации. Один из авторов BBC выразил мнение: конфликт между Лондоном и Тегераном — всего лишь эпизод. А сам кризис начался, когда администрация Дональда Трампа решила выйти из ядерной сделки с исламской республикой и восстановить санкции, которые нанесли сильный урон иранской экономике.