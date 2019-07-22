Парламентские выборы в Японии: народ проголосовал за стабильность

В Японии подвели итоги выборов в верхнюю палату парламента. Победу одержала правящая коалиция во главе с премьером Синдзо Абэ. Но при этом она не набрала две трети мест, необходимых для пересмотра конституции, передает телеканал "Россия 24". Теперь у коалиции в палате советников — сто сорок одно место, у оппозиции и прочих партий — сто четыре.

По данным правительства, явка на выборы составила 49 процентов. Оценивая итоги выборов, премьер Синдзо Абэ заявил, что избиратели выступили за политическую стабильность.



