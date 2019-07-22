Даниил Медведев поднялся на девятое место в рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленную версию рейтинга своей организации. Россиянин Даниил Медведев поднялся на одну строчку вверх, переместившись с десятого на девятое место. Об этом сообщил официальный сайт АТР. В активе Медведева 2625 очков.

Лидером рейтинга с большим отрывом является сербский теннисист Новак Джокович, на счету которого 12415 баллов. Вторым идет испанец Рафаэль Надаль (7945). Тройку лучших замыкает швейцарец Роджер Федерер (7460).

В первой десятке рейтинга также находится россиянин Карен Хачанов, имеющий в активе 2890 очков. Он расположился на восьмой строчке. В сотне лучших оказался еще один представитель России Андрей Рублев. Он с 716 баллами занимает 78-е место.