Пять человек погибли в лобовом столкновении на Кубани

Жертвами лобового столкновения двух легковушек в Туапсинском районе Краснодарского края стали пять человек, в том числе семилетний мальчик, сообщили в региональном управлении МВД. Последствия аварии сняли на видео.

Смертельное ДТП произошло около шести часов утра на 1433-м километре трассы М-4 "Дон". По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и на полной скорости протаранил Daewoo Nexia.

Владелец "четырнадцатой" и его пассажир, а также водитель и пассажир иномарки скончались на месте. Из салона Daewoo спасатели достали четырех человек, в том числе двоих детей, но, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь семилетнему мальчику не удалось — он умер на операционном столе. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

На кадрах с места видно, что оба автомобиля получили серьезнейшие повреждения, а "Лада" фактически лишилась передней части.