Тепло и сыро: синоптики рассказали о предстоящей неделе в Москве

Лето вернулось в столицу: в ближайшие дни в Москве будет тепло, хотя и дождливо. Еще накануне в столице было сухо, а уже сегодня ожидается умеренный дождь и облачность при температуре около плюс 22-24 градусов.

Завтра, 24 июля, в Москве также ожидается облачность и дождь, температура — 21-23 градуса выше ноля. В четверг, 25 июля, синоптики также прогнозируют небольшой дождь и 24-26 градусов тепла.

Пятница, 26 июля, станет самым теплым днем недели, рассказала ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Температура может повыситься до 28 градусов тепла — это уже вполне летняя погода, несмотря на дожди.

В выходные 27 и 28 июля, по предварительным прогнозам Гидрометцентра, ожидается 20-25 градусов тепла, возможны небольшие осадки.