Опасный дрифт: беспечные водители отметились двумя авариями на юго-востоке Москвы

На юго-востоке столицы водитель каршерингового автомобиля не справился с управлением и врезался в здание гостиницы. "Фольксваген" вылетел на пешеходную зону, снес все, что оказалось у него на пути, в том числе каменный вазон с растением, после чего протаранил дверь отеля.

Еще немного и машина могла оказаться прямо в вестибюле. Водитель, по данным ГИБДД, не пострадал, но теперь ему придется возмещать ущерб, нанесенный арендованному автомобилю и зданию гостиницы.

Также на юго-востоке Москвы попытка дрифта на дороге закончилась аварией, в которой пострадал пешеход. На пересечении улиц Генерала Кузнецова и Авиаконструктора Миля "Мерседес" вылетел в пешеходную зону и протаранил столб. Металлическая труба упала на прохожего, буквально раздробив ему руку. По словам очевидцев, лихач на элитной иномарке грубо нарушил правила движения.

"Он стоял на светофоре газовал, газовал, потом тронулся, сразу с дрифтом, его здесь занесло, он потерял управление и ударился в бордюр, — рассказал один из очевидцев. Здесь постоянно дрифтят. С утра еще — мне кажется это он и был, он дрифтовал часов в 10 утра, тут был визг резины. Здесь постоянно бешеный перекресток, постоянно машины бьются!"

Как утверждают очевидцы, водитель "Мерседеса" и его пассажир даже не попытались помочь пострадавшему. Скорую вызвал проезжавший мимо таксист. Мужчина со сложным переломом руки был госпитализирован. По факту ДТП полиция проводит проверку.