Избиение ребенка на улице: агрессивную жительницу Сарова ищет полиция
Следственный комитет начал проверку после жалобы на жестокое обращение с ребенком. Свидетелями жуткой уличной сцены стали работники одного из московских банков. Около отделения в Басманном районе женщина принялась избивать маленького мальчика — пинала его ногами, била по голове, пыталась ударить о стену и осыпала бранью. Что могло вызвать эту вспышку агрессии?
Момент избиения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Вот женщина наносит ребенку десяток ударов: бьет по голове, выкручивает руку. Вторая загипсована. По словам сотрудниц банка, она обвинила мальчика в том, что он оставил пакет.
"Просьба у нее была оформить карту бесплатную. К сожалению, у нас в банке таких карт нет", — говорит кассир-операционист отделения банка Елена Отучаева.
Возможно, именно этот отказ и спровоцировал вспышку агрессии. Женщина резко встала, вышла и на крыльце начала выяснять отношения с сыном.
"Она швыряла ребенка, кричала на него. Он в этот момент, когда пришел за пакетом, за которым она его отправила, на меня посмотрел. Я увидела, что у него ссадина на лице и загипсована левая рука. Он не плакал, не возмущался", — рассказала начальник отдела обслуживания клиентов отделения банка Ирина Ковалева.
Одна из сотрудниц попыталась остановить избиение. В ответ — посыпалась брань.
"Это было жестокое избиение. Она била его по лицу, выкручивала ему руку — и здоровую, и загипсованную. Она пыталась его ногами оттолкнуть. Ребенок держался за нее руками, чтобы остановить ее удары. Он пытался себя как-то защитить", — говорит старший операционист отделения банка Мария Данилова.
Вызвать полицию очевидцы не успели — женщина просто ушла.
"Я растерялась — надо было просто ребенка вырвать из ее рук и отвести к нам в банк, в отделение", — говорит Мария Данилова.
Сейчас поисками женщины занимается полиция, дело передано в Следственный комитет.
"По данному факту организовано проведение доследственной проверки. Выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельство, изложенных в заявлении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщила старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
"Если вы понимаете, что происходит что-то совершенно невообразимое, то звоните в "02", вызывайте полицию. Вы можете человека, который совершает преступление, — а бить детей — это преступление — задержать и дождаться прихода полиции. Брать в руки ребенка и куда-то его уносить вы, конечно, не имеете права — это похищение", — предостерегает адвокат Антон Жаров.
Сотрудники банка выложили видео в Интернет в надежде, что кто-то узнает женщину. Ни ее имени, ни контактов банке нет. Единственное, что известно — она приехала из города Саров.
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