В Красноярском крае горит более 670 тысяч гектаров леса

Более 670 тысяч гектаров леса горит в Красноярском крае. Об этом ГТРК "Красноярск" сообщили в Министерстве лесного хозяйства.

Всего на территории региона в настоящий момент действуют около 100 природных пожаров. При этом большая часть возгораний находится в труднодоступных для авиации районах на севере края, в частности, в Эвенкии.

Так как угроза населению отсутствует, члены спецкомиссии приняли решение продолжить наблюдение за огнем — экономический ущерб от пожаров незначительный. Тем не менее, дым от пожаров накрыл не только южные и центральные районы Красноярского края, но и соседних областей — Новосибирской, Томской и других.