В Минобороны рассказали, как пройдет главный военно-морской парад

Министерство обороны запустило сайт, посвященный главному военно-морскому параду, который состоится 28 июля. Там можно найти всю информацию об участниках парада, его месте проведения и репетициях. В частности, посмотреть, какие корабли пройдут по Неве в Санкт-Петербурге, а какие можно будет увидеть в акватории Кронштадта.

Представлена и схема пролета авиации над Северной столицей. Отдельная рубрика посвящена воссозданному первому линейному кораблю Петровского флота "Полтава", который впервые возглавит парадную линию в акватории Невы. Всего в главном военно-морском параде примут участие более 40 кораблей и свыше 40 самолетов и вертолетов.