Экс-супруга Абрамовича Даша Жукова собирается замуж за миллиардера Ниархоса III

В западных СМИ появились сообщения о предстоящей свадьбе 38-летней бывшей жены Романа Абрамовича Дарьи Жуковой с 34-летним с миллиардером Ставросом Ниархосом III.

Как рассказали осведомленные источники, в день рождения Дарьи, 8 июня, она уже принимала поздравления и с этим предстоящим радостным событием, хотя напрямую о дате свадьбы пара пока не говорит.

По сведениям инсайдеров, Дарья и Ставрос поженятся в этом году.

Как пишет StarHit, наследник знаменитой греческой династии, состояние которой оценивается в 2,5 миллиарда долларов, ради Жуковой расстался с моделью Джессикой Харт.

Абрамович и Жукова развелись в 2017 году, но остались в добрых отношениях и даже совместно ведут некоторые бизнес-проекты.

Их двое детей в основном живут с матерью, но часто проводят время и с отцом.