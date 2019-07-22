В горах Кабардино-Балкарии обнаружены тела двух альпинистов из Петербурга

На склоне горы Урал в Кабардино-Балкарии сегодня спасатели обнаружили тела двух петербургских альпинистов. Спасателям понадобилось почти 20 часов, чтобы добраться до места трагедии. Поисковую операцию несколько раз останавливали из-за ухудшения погоды.

Как сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", в настоящее время тела погибших доставлены на высоту 3800 метров. Специалисты МЧС решают, нужен ли вертолет для переброски их на базу.

24-летний Константин Семенихин и 21-летний Даниил Капицин перестали выходить на связь сутки назад. Их тела увидел инструктор другой туристической группы, которая двигалась параллельным маршрутом. Альпинисты тренировались в спортклубах "Барс" и "Штурм". Несмотря на возраст они были вполне подготовлены к этому восхождению и имели необходимую квалификацию.