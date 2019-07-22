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Издевательства над животными 28 минут назад
В Подольске волонтеры спасают кошек и собак, которых мучает нерадивая хозяйка
В Подольске зоозащитники пытаются забрать собак у пожилой женщины. Пенсионерка подбирает уличных животных, но заботиться о них не спешит. Десятки питомцев болеют и голодают, а местная администрация проблему не замечает.
- Не трогай собаку, уйди отсюда! Уйди отсюда, я сказала!
На этих кадрах зоозащитники вместе с жителями СНТ "Москвич" пытаются освободить из плена двух собак. Правда, хозяйка их отдавать не хочет.
- Мои собаки!
- Вы сами сказали — забирайте!
- Я просто так сказала!
Этих двух болонок все-таки удалось забрать. По словам соседей, на участке у Галины Шитовой жили одновременно не меньше 30 собак и кошек. Многие сильно истощены, но это не мешает хозяйке заводить новых.
- Кошка, которую я спасла от этого чудовищного человека, была вся больная, с огромным количеством инфекций, без глаз. Я даже не думала, что животное можно довести до такого состояния!
Прошлой зимой Шитова бросила своих питомцев в сарае. Кормили несчастных животных все те же сердобольные соседи.
- Собака зацепилась поводком за этот диван и стояла на задних лапах несколько часов и, конечно, плакала. Морозы еще такие сильные были, я ее оттуда высвободила, но все равно через два дня она сдохла.
- Запертые животные в холодном доме, зимой в голодной агонии, видимо, просто выбивали стекла своими телами, чтобы выйти и найти еду.
Мы попытались поговорить с Галиной Шитовой, но сначала она не открывала калитку.
- Галина Васильевна, правда, что у вас собак украли?
Через какое-то время хозяйка появилась. Но внятного ответа на вопрос, зачем заводить новых кошек и собак, если нечем кормить тех, которые уже есть, добиться так и не удалось.
- Почему вы их оставили зимой одних?
- Вы меня не слышите — я зимой с собаками не гуляю! Кто с ними в Москве гулял бы? Я к ним приезжала каждые два дня!
На небольшом дачном участке — хаос и антисанитария. Дом переполнен мусором, поэтому хозяйка живет в сарае. Здесь же и держит домашних животных.
- Что-то грязновато у вас.
- Я выбрасываю из дома сюда, а потом уже на помойку.
В московской квартире Шитовой — тоже страшная антисанитария. Другим жильцам даже пришлось обращаться в суд. Комиссия, которая обследовала захламленное жилье, среди гор мусора нашла несколько трупов собак. А вот дачники после нескольких странных выходок со скандальной соседкой предпочитают не связываться.
- Поймала, всю растрепала, на куски разделала, можно сказать — и бросила дохлую ворону перед воротами!
В полиции говорят, что поскольку участок — частная территория, — заходить туда без видимых признаков нарушения закона не имеют права. Местная администрация предпочитает закрывать на проблему глаза.
"Я обращалась в администрацию Стрелковского поселения, приезжала от них комиссия в 2014 году, они составили акт, и все — на этом дело закончилось", — говорит пресдедатель СНТ "Москвич" Любовь Купченко.
Хорошие новости пока только у двух болонок, которых удалось вызволить из этого ада. Им уже нашли новых хозяев.
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