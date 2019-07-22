"Аэрофлот" занял первое место в Европе по пунктуальности полетов в июне
По результатам июня 2019 года "Аэрофлот" занял первое место в Европе по пунктуальности полетов. Соответствующие данные исследования привело международное аналитическое агентство OAG.
Агентством составлен список из топ-50 компаний, в котором российская показала лучшие результаты среди европейских перевозчиков с глобальным охватом деятельности. Приведенные данные свидетельствуют, что 85,4 процента рейсов "Аэрофлот" были выполнены точно по расписанию. Российский авиаперевозчик смог опередить крупнейших европейских конкурентов со значительным отрывом.
Ранее этим летом "Аэрофлот" получил от агентства OAG высшую оценку за пунктуальность — "пять звезд". Среди обладателей максимального балла авиакомпания стала единственной в стране и крупнейшей в Европе по объему перевозок. "Аэрофлот" вошел в 10 процентов участников программы On-Time Performance Star Ratings, которые также были удостоены наивысшей оценки.
Российская авиакомпания в 2018 году приняла ряд мер, которые помогли существенно повысить пунктуальность рейсов. Среди них строгое выполнение правил посадки на рейс. В дальнейших планах отмечается нововведение на основе самых современных цифровых технологий, в числе которых использование биометрического контроля. Он позволит существенно облегчить и ускорить для пассажира прохождение предполетных процедур в аэропорту.
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