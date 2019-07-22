"РБ Лейпциг" усилился 18-летним защитником "Челси"

Валлийский защитник лондонского "Челси" Итан Ампаду на правах аренды до конца сезона-2019/2020 перешел в немецкий "РБ Лейпциг". В составе "быков" 18-летний игрок обороны будет выступать под 26 номером.

Подробности перехода не разглашаются. Авторитетный портал transfermarkt.de, оценивает стоимость футболиста в десять миллионов евро.

Ампаду прошел через молодежную команду " Эксетер Сити", откуда переехал в "Челси" за 2,8 миллиона евро. В составе основной команды лондонцев Итан принял участие в 12 играх, при этом так и не дебютировал в английской премьер-лиге. Также на его счету восемь матчей за сборную Уэльса.