На ровном месте: водитель спровоцировал смертельное ДТП под Ставрополем. Видео

Опубликованы кадры аварии с летальным исходом, произошедшей вечером в минувшее воскресенье, 21 июля, на трассе в Шпаковском районе Ставропольского. Момент ДТП попал в объектив регистратора машины, участвовавшей в столкновении.

Водитель автомобиля "Лада Калина" практически на ровном месте не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с "Ладой Грантой".

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, на месте инцидента от полученных травм скончалась 53-летняя пассажирка "Гранты".

В больнице оказались водители обоих транспортных средств и 79-летняя пенсионерка, находившаяся на пассажирском сидении протараненного авто.

В полиции отметили, что 30-летний мужчина, управлявший "Калиной", "злостным нарушителем ПДД не является". Кроме того, при общении с правоохранителями у него не были выявлены признаки опьянения, окончательные выводы о наличии которого можно будет делать только после проведения соответствующих экспертиз.

Какие-либо объяснения предполагаемого виновника инцидента не приводятся.