Чайка унесла чихуахуа прямо из хозяйского сада

Чайка в британском городе Пейнтон на юго-западе Англии похитила чихуахуа из сада хозяйки и улетела вместе с собакой.

Как передает РИА, об этом общественность проинформировал местный новостной портал Devon Live, по информации которого инцидент произошел в графстве Девон.

24-летняя хозяйка трёх чихуахуа Бекка Хилл с волнением рассказала журналистам, что ее молодой человек развешивал белье в саду и вдруг увидел, как морская хищница спикировала на песика по кличке Гизмо и унесла его в своем клюве.

Девушка не знает, как далеко чайка унесла собаку и что с ней сейчас. Хилл надеется на помощь СМИ и соцсетей, но пока коричнево-белого чихуахуа не нашли.

Чихуахуа считается самой маленькой собачей породой, вес животных колеблется от 500 граммов до трех килограммов.