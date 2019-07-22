Взявшая у Путина интервью школьница завоевала пять медалей на Спартакиаде инвалидов

Незрячая 17-летняя Регина Парпиева, взявшая в декабре интервью у президента России Владимира Путина, завоевала пять медалей на III Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов, об этом сообщила мама девочки Гульнара Парпиева.

"Мы только что вернулись со Cпартакиады инвалидов, которая проходила в Республике Марий Эл. Регина там завоевала на соревнованиях по плаванию пять медалей: золото на дистанции 50 метров брассом, два серебра и две бронзы, – поделилась Гульнара Парпиева, слова которой приводит РИА Новости. – Она довольна собой, хотя и рассчитывала, что привезет две золотые медали, а не одну".

Напомним, Регина не видит с восьми лет. Она потеряла зрение из-за редчайшей малоизученной болезни оптикомиелита. Всего у 500 человек на планете такой диагноз. Поговорить с президентом было мечтой 17-летней школьницы, в декабре Владимир Путин выполнил ее просьбу, когда посещал форум добровольцев.