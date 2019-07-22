Андрей Рублев вышел во второй круг турнира в Гамбурге

Российский теннисист, 78-я ракетка мира Андрей Рублев на старте турнира в немецком Гамбурге в двух сетах за один час 40 минут обыграл представителя Чили Кристиана Гарина со счетом 6:4, 7:6 (7:5).

Россиянин трижды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи, а у Гарина, занимающего 37-е место в рейтинге ATP, два эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейка из девяти.

Таким образом, Рублев вышел во второй круг турнира, где ему будет противостоять победитель встречи Каспер Рууд (Норвегия, 69) – Робин Хасе (Голландия, 86).