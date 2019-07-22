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22 июля 201921:15 Кирилл Бортников

Роза страха: жители уральского поселка боятся, что их дома уйдут под землю

Роза страха: жители уральского поселка боятся, что их дома уйдут под землю

Стены покрыты трещинами, на улицах проваливается асфальт: жители челябинского поселка Роза боятся оказаться под завалами. И обвиняют в своих бедах закрытый угольный разрез — самую большую воронку в Европе. Семь лет назад в поселке побывал Владимир Путин и лично поручил расселить зону, примыкающую к чаше карьера, но новое жилье получили всего несколько тысяч человек. Теперь разрушаются и оставшиеся дома.

Это и есть самый большой в Евразии и второй в мире угольный карьер. Коркинский разрез в диаметре несколько километров, глубина почти 500 метров. Внушительные размеры не только гордость южного Урала, но и страх жителей по соседству. Поселок с романтичным названием Роза стоит буквально на краю этой рукотворной пропасти.

"Шахты работали и карьер работал. Что-то там взрывалось, а там мы, живущие в квартирах, ничего не ощущали, все нормально было", — говорит Валентина Нагель, жительница поселка.

Масштабное переселение произошло 7 лет назад. Почти 3 с половиной тысячи человек эвакуировали из опасной зоны, сползающей в карьер.

На этом пустыре еще в начале 2012 года были жилые дома. Граница опасной зоны проходит как раз вдоль улицы 50-летия Октября. И вся нечетная сторона попала в программу переселения из опасного жилья. Ведь в нескольких сотнях метров находится Коркинскиый разрез. Но в силу того, что добыча угля на карьере уже не ведется, специалисты уверены, этим домам обрушение якобы не грозит.

Но если дома не уйдут под землю, то просто рассыплются. Здания, построенные в конце 40-ых уже покрылись трещинами, причем серьезными. Только в прошлом году дом удалось признать аварийным. Но и этот статус проблему не решил. Этот дом и еще почти десяток таких жилых зданий оказались бесхозными – отказалась управляющая компания.

Дома фактически не обслуживаются, но за капремонт платить нужно. В одной из квартир даже рухнул потолок. Весной. Разруха до сих пор.

"Весь этот мусор лежит на моем потолке и если он рухнет, я должна буду и свой потолок ремонтировать", — говорит местная жительница.

Жители рассказывают, что дома периодически содрогаются якобы от подземных толчков.

"Я лежала на диване, он ходуном ходил, вода в графине дрожала", — рассказывает Наталья Ишмуратова.

Ученые уверяют, что сейсмоактивности приборы не фиксировали. Но на днях около местного магазина земля все же ушла из-под ног.

В администрации уверяют, что это была выгребная яма, которую когда-то заложили бетонными плитами — они разрушились и образовалась пустота. Жители боятся, что так произойдет со всем поселком — Роза стоит на выработках.

"Программа, в которую Коркинский муниципальный район попал, это 156 миллионов рублей. Мы планируем переселить около 130 семей", — проинформировала Наталья Лощинина, глава Коркинского района.

Геологи стараются успокоить жителей.

"Подземные горные выработки затоплены, в худшем случае, в лучшем случае — просто лавы, которые отработаны, осажены и массив представляет собой обычный горный массив. Скопления метана там нет и нет поводов ему взорваться", — рассказал Николай Тресцов, главный геолог Уральского филиала АО ВНИМИ.

Да и сам Коркинский разрез в ближайшие годы будет ликвидирован. Масштабная программа рассчитана до 2042 года. Сначала должны потушить возгорания угля, затем укрепить борта карьера — для этого строят специальный трубопровод из Томинского ГОКа, по которому будут закачивать в карьер безопасную пустую породу.

"В первую очередь, мы начнем подавать закладочный материал, именно к восточному борту, чтобы укрепить", — проинформировал Николай Джемилев, директор предприятия по рекультивации карьера.

В результате карьер превратится в озеро, а его берега в зону отдыха. Специалисты уверены — это будет жемчужина южного Урала. Но жителей Розы больше волнует не новая достопримечательность, а безопасная и комфортная жизнь.

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