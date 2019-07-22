Затянувшееся ожидание: тысяча россиян не может вылететь на отдых и вернуться обратно

Последние новости о пассажирах авиакомпании Azur Air, которые почти сутки провели в ожидании своих рейсов. Часть туристов не могли вылететь из Шереметьево в Турцию, другие, соответственно, вернуться домой. Всего, в аэропортах Москвы и Антальи застряли около тысячи человек. В том числе семьи с маленькими детьми.

Пассажиры рейса Москва — Анталья, компании Azur Air, уже провели в так называемой стерильной зоне в Шереметьеве больше 18 часов. После регистрации и паспортного контроля, они не могли ни улететь, ни покинуть территорию аэропорта.

"Наша судьба непонятно где и кого, мы тут с ума сходим", — говорит мужчина.

Туристы, как и положено, приехали в аэропорт за три часа до вылета. Он планировался на три часа ночи. Потом по техническим причинам рейс начали откладывать. В 10 утра турецкий берег показался чуть ближе — 500 человек, наконец, отвезли в самолёт.

"Потом просто издевательство было. Нас посадили в автобус, отвезли куда-то в какой-то самолет. Терминал грузовой, грузовой какой-то терминал. И сказали, что мы сейчас полетим. Там нас продержали в душном самолете", -говорит пассажир.

Пилот завёл двигатели, борт проводники провели инструктаж, но путешествие закончилось, так и не начавшись.

"Мы сидим, ничего не можем сделать. Ни кондиционеров, ни воды, ничего. Мы не знаем, что нам делать, никого нет — ни бортпроводников, ни пилота, никто к нам не выходит. Мы просто в заложниках тут", — рассказывает женщина.

Еще через три часа измученных путешественников вернули в терминал. Некоторых — на скорой.

"Ребенок старший у меня инсулинозависимый. В данном самолете стало плохо, потому что было душно, пока мы сидели там два часа — нас не покормили, воды нам не дали. Сахар у неё резко подскочил, пришлось нам вызывать скорую, чтобы нам медики оказывали помощь", — рассказала Наталья Страмнова.

Все это время в аэропорту Антальи томились сотни других отдыхающих. На так и не улетевшем из Москвы самолете они должны были вернуться домой.

"Отель нам не предоставили, еду предоставили — фастфуд, хотя бы что-то. То есть два раза люди ходили, получали еду фастфудом", — информирует пассажирка.

До вечера представители компании вообще никак не выходили на связь. Не захотели разговаривать и с нами в офисе Azur Air, ограничившись телефонным комментарием: "Рейс ZF9007 Москва Шереметьево-Анталия задерживается по технической причине, пассажиров рейса ZF9007 расселили в гостиницу для ожидания вылета".

По словам людей, информация о якобы предоставленной гостинице — просто вранье. Уже вечером компания разделила пассажиров — двести человек отвезли на автобусах во Внуково. Ещё триста остались в Шереметьеве.

Даже если туристам все-таки удастся сегодня улететь, один день отдыха у них точно пропал, не говоря о потраченных силах и нервах. Многие собираются после возвращения из отпуска подать на компанию Azur Air в суд.