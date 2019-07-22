В результате пожара в палаточном лагере один ребенок погиб и трое попали в реанимацию

Один ребенок погиб и трое пострадали при пожаре в лагере в Хабаровском крае.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе МЧС РФ.

Отмечается, что трагедия произошла на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в палаточном городке. В момент возгорания там в 26 палатках находилось 189 детей. В результате пожара 20 палаток сгорели.

Трое пострадавших были экстренно госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Отдыхающие временно размещены в домике на базе отдыха.