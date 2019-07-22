"Челси" Абрамовича и "Бруклин" Прохорова вошли в рейтинг самых дорогих спортивных команд мира

Авторитетное финансово-экономическое издание Forbes опубликовало список из 50 самых дорогих спортивных команд мира, в который вошли два клуба российских миллиардеров – футбольный "Челси" Романа Абрамовича и баскетбольный "Бруклин Нетс" Михаила Прохорова.

"Челси", стоимость которого оценивается в 2,58 миллиарда долларов, расположился на 32-м месте, а "Бруклин" ($2,35 млрд) – на 37-м. Первые три строчки в рейтинге заняли команда NFL "Даллас Ковбойс" ($5 млрд), бейсбольный "Нью-Йорк Янкис" ($4,6 млрд) и футбольный "Реал" ($4,24 млрд).

Всего в Топ-50 вошли 26 команд из NFL (американский футбол), девять – из MLB (бейсбол), а также семь баскетбольных и восемь футбольных коллективов, среди которых: 4-е место – "Барселона" ($4,02 млрд), 6-е – "Манчестер Юнайтед" ($3,81 млрд), 17-е – "Бавария" ($3,02 млрд), 25-е – "Манчестер Сити" ($2,69 млрд), 42-е – "Арсенал" ($2,27 млрд), 45-е – "Ливерпуль" ($2,18 млрд).