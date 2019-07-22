Дериглазова о золоте чемпионата мира: после победной атаки накатили безумные эмоции

Российские рапиристки в финале чемпионата мира по фехтованию обыграли спортсменок из Италии (43:42). Инна Дериглазова, которая нанесла победный укол, поделилась впечатлениями от победы над итальянками.

"Когда увидела, что загорелся мой зеленый фонарь, накатили безумные эмоции. Счастье и радость, – приводит слова Дериглазовой РИА Новости.В моей карьере часто бывают поражения, но здесь я полностью включилась. Мне удалось нанести этот финальный укол".

Помимо этого, российская спортсменка сообщила, что осознает, что стала чемпионкой мира только, когда уже приедет домой, а также заявила, что впереди насыщенный олимпийский год, к которой нужно готовиться, чтобы выступить успешно.

Напомним, ранее женская сборная России четырежды становилась победителем командных соревнований на мировых первенствах – в 2002-м, 2006-м, 2011-м и 2016-м годах.