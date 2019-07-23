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Ядерная программа Ирана 51 минута назад
Помпео: США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива
США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к ней присоединятся страны "по всему миру", заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы работаем над тем, чтобы изменить поведение руководства Ирана. И мы создаем коалицию, которая будет патрулировать Ормузский пролив, чтобы сохранить эти морские пути открытыми", — сказал он в интервью телекомпании WFTV 9.
В программе "Железная логика" в эфире Вести FM от 22 июля политолог Сергей Михеев заявил: "А что может сделать Трамп, чтобы ничего не сделать? То есть сделать и отчитаться об успехе, но на самом деле не идти на серьезные риски".
"Например, взять и с большой помпой объявить патрулирование Ормузского пролива, устроив защиту международного судоходства, и, может быть, вступить в стычку с каким-нибудь из иранских судов, тем более что это не сложно: сопоставимого с американским флота у Ирана нет. Но все это не решает главного вопроса – для американцев это ситуация с ядерной программой Ирана", — сказал эксперт.
По его словам, международной она станет очень быстро, потому что к американцам присоединится Великобритания, Саудовская Аравия, ОАЭ – и вот вам уже международная коалиция.
"Но а что дальше? – продолжил он. – Можно, конечно, какое-то время это выдавать за большую победу прогрессивного человечества, но, по большому счету, это проблему Ирана для американцев не решает, а только обостряет ситуацию".
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