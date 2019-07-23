В Великобритании объявят имя нового премьер-министра
В Великобритании сегодня объявят имя преемника Терезы Мэй. Консерваторы по почте голосовали за нового лидера партии и, соответственно, премьер-министра страны. Кандидатов осталось двое: бывший глава МИД Борис Джонсон и действующий Джереми Хант.
Политологи уверены в победе Джонсона, как и букмекеры: шансы Ханта они оценивают всего в один процент.
Главной темой для будущего премьера станет, конечно, Brexit. На дебатах Джонсон заявил, что готов даже отправить парламент на каникулы, лишь бы не мешали реализовать Brexit без сделки. Впрочем, пока есть надежда провести выход королевства из ЕС более плавно. Крайний срок — 31 октября.
Передача власти пройдет в среду, когда королева примет отставку Терезы Мэй. А уже в среду вечером новый премьер может объявить имена своих министров, передает телеканал "Россия 24".
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