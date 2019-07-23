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Ситуация на Украине 10 минут назад
Новые подробности: тайные тюрьмы СБУ существовали по всему Донбассу
Появляется новая информация о тайных тюрьмах СБУ и добровольческого батальона "Азов". Стало известно, что они были созданы не только в Мариуполе, но и в Краматорске, Харькове, Красноармейске и других городах вдоль линии соприкосновения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Люди, которые напрямую столкнулись с тюрьмами, делятся подробностями произошедшего.
РИА Новости продолжает расследование, посвященное тайным тюрьмам. Так, агентству удалось разыскать бывшего сотрудника МВД Украины, который с СБУ занимался координацией задержания на блокпостах "сепаратистов", а также бывших узников аэропорта Краматорска. Среди мучителей назван депутат Верховной рады Андрей Тетерук.
Информацию о тайных тюрьмах, особенно в Харькове, подтвердили Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине, а также Amnesty International.
Константин Афонченко вспоминает, как в августе 2014 года бои ополченцев ДНР с украинскими силовиками приблизились к городу Енакиево. Тогда местные жители начали покидать зону боевых действий. Афонченко решил ехать в Одессу, поскольку там в больнице лечилась его дочь, с ней была и жена.
Путешествие мужчины закончилось на первом украинском блокпосту. Кто-то из "нациков" (так в Донбассе называют национальную гвардию) начал досматривать телефон Афонченко. Там в списке контактов он увидел имя российского журналиста, с которым Константин познакомился на митинге. В итоге "нацики" избили Афонченко и увезли на аэродром соседнего Краматорска. Все ценное они отобрали.
Мужчина рассказывает, как в Краматорске его пытали. Врачи кололи ему какие-то уколы, которые помогали развязывать язык. Впоследствии Афонченко распознал в одном из мучителей активистов Майдана Всеволода Стеблюка и будущего депутата Верховной Ррады Андрея Тетерука. Первый из пытателей получил прозвище "Айболит".
Мужчина вспоминает еще одну пытку. Он рассказывает, как его привели к министру ДНР Алле Белоусовой и приказали ее насиловать. Вокруг женщины были рассыпаны таблетки, а сама она сидела "никакая". Афонченко утверждает, что ему пришлось проявить всю свою фантазию и артистизм, чтобы избежать данного действия.
Сама Алла Андреевна Белоусова также поделилась подробностями о пребывании в тайной тюрьме. Она признается в своей причастности к ополченцам ДНР — привозила им продукты в осажденный Славянск. Женщина вспоминает, как в тюрьме у силовиков было забавой выгнать пленного на минное поле.
Благодаря расследованию РИА Новости стало известно, что еще одна тайная тюрьма действует до сих пор в городе Покровске, по адресу Днепровская, 7. Бывший заключенный Сергей Бабич рассказал, что само здание большое и стоит отдельно. В нем много подвалов, из которых не доносится никаких звуков — "никто не слышит".
Омбудсмен по правам человека самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова заявила, что действительно знают не об одной такой тюрьме. Уже с 2014 года им приходили "звоночки" о подобном явлении.
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