Один ребенок погиб, трое в коме: причиной пожара в детском лагере мог стать обогреватель

Трое детей, пострадавших от пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае, находятся в коме. Губернатор региона Сергей Фургал побывал на месте пожара и встретился с родителями пострадавших детей.

"Один ребенок погибший. Три ребенка находятся в крайне тяжелом состоянии, в состоянии комы. Еще один ребенок поступил в Комсомольскую больницу с отравлением угарным газом. Состояние между средней тяжестью и удовлетворительным. Оказывается вся необходимая помощь", — рассказал Фургал.

По его словам, врачи, лечащие пострадавших детей, консультируются с ведущими медицинскими центрами страны. В частности, прилететь к пострадавшим должен ведущий специалист по ожогам из Нижнего Новгорода, сообщает "Интерфакс".

Палаточный городок, расположенный на территории турбазы "Холдоми", сгорел накануне вечером. В это время в нем отдыхали почти 200 детей в возрасте от 7 до 15 лет. 11-летняя девочка погибла. По словам пресс-секретаря правительства края Надежды Томченко, семье погибшей будет выплачен 1 миллион рублей, передает РИА Новости.

Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела. Для экстренной помощи родителям и детям открыли горячую линию.

Между тем, появились первые версии о причинах трагедии. Пожар мог произойти из-за неисправного обогревателя, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Многоместные палатки, где проживали дети, отапливались обогревателями. По одной из версий, в обогревателе могла быть неисправность, приведшая к пожару. Не исключено, что на обогревателе сушили одежду. Другие версии пожара также рассматриваются", — пояснил собеседник агентства.