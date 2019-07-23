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Brexit 41 минута назад
Гонка на финише: в Британии назовут имя преемника Мэй
В Великобритании 23 июля назовут имя преемника Терезы Мэй. Консерваторы уже проголосовали. Кандидатов на премьерский пост два: бывший глава МИДа Борис Джонсон и нынешний — Джереми Хант. Политологи уверены в победе Джонсона.
День, важнейший и для Великобритании, и для мировой политики. На то, чтобы определиться с выбором, у консерваторов было несколько недель. Голосовали по почте — каждому еще в начале июля прислали бюллетень. Теперь эта процедура завершена, и королевству предстоит узнать имя нового премьера.
Борис Джонсон постоянно на виду: экс-глава МИДа, а еще раньше — мэр Лондона. Вот он на рыбалке, на отдыхе, на велосипеде, вот управляет поездом метро. Теперь, если Джонсон становится премьером, ему предстоит найти свет в конце тоннеля под названием Brexit.
У политика репутация последовательного евроскептика: он настаивает на скорейшем расставании с Европой. 31 октября — крайний срок, и уходить из ЕС надо априори — либо со сделкой, либо вовсе без нее. В политическом активе Джонсона — поддержка Трампа, который уже заявил, что экс глава МИДа может исправить плохую работу Мэй, а еще раньше призывал Джонсона вообще не выплачивать Евросоюзу согласованную сумму в 50 миллиардов долларов. Своим евроскептицизмом Джонсон активно козыряет на публике.
"Самое смешное то, что 10 лет назад Евросоюз представлял более половины нашего рынка экспорта. Сейчас же мы экспортируем туда менее половины наших товаров", — говорит он.
- Это все еще важный рынок.
- Да, это так. Но США с большим отрывом является основным рынком для британского экспорта.
Но эксцентризм политика — то, чем активно пользуются его критики, предрекая в таком случае мощнейший удар по экономике Великобритании. Оппонент Джонсона — Джереми Хант — нынешний глава МИДа, а еще раньше он занимал пост министра здравоохранения и соцзащиты, и даже побил рекорд нахождения на этой должности. В вопросе о Brexit Хант придерживается умеренных позиций и не исключает, что срок переговоров все-таки придется продлить. Хотя прощание с Европой он тоже не ставит под вопрос.
"Наша неудача при заключении сделки по Brexit поставила нашу страну и нашу партию на грань смертельной опасности. Мое выдвижение в лидеры базируется на одной простой истине: без Brexit не будет ни правительства консерваторов, ни, возможно, даже Консервативной партии. Тот, кто достигнет соглашения по Brexit, выиграет следующие выборы для Консервативной партии. Без Brexit ни один консервативный премьер не сможет одержать победу", — говорит он.
Хант подчеркивает, что раньше он был неплохим предпринимателем — и, значит, вести переговоры и слушать партнеров умеет. Многому он, похоже, научился на Востоке — в частности, в Японии. Хант любит восточные языки. Более того, его супруга — этническая китаянка, а в условиях торговых войн этот момент имеет значение.
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