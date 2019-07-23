На Казанском направлении МЖД задерживаются электрички

На Казанском направлении Московской железной дороги произошел сбой в движении пригородных поездов. Несколько электричек задерживаются в пути по техническим причинам.

"Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график", — сообщили ТАСС в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).