Златан Ибрагимович сломал челюсть сопернику в матче MLS

Знаменитый шведский футболист "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович во время матча чемпионата американской MLS против "Лос-Анджелеса" нанес тяжелую травму Мохаммеду Эль-Мониру. В борьбе за мяч 37-летний швед ударил соперника локтем и сломал тому челюсть.

Дерби двух команд из Лос-Анджелеса завершилось победой "Гэлакси" со счетом 3:2. В этой встрече Ибрагимович оформил хет-трик​​​.

Защитник Мохаммед Эль-Монир не смог продолжить игру. В настоящий момент он находится в больнице. Нынешний сезон для футболист закончен. Ибрагимовича же ожидает длительная дисквалификация.