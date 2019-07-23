Одноклассники и Облако Mail.ru раздадут гигабайты на витрине подарков

Облако Mail.ru и Одноклассники запустили совместный проект на витрине подарков в социальной сети. Пользователи ОК получили возможность делиться не только эмоциями и поздравлениями со своими близкими в соцсети, но и дарить друг другу место в облачном хранилище для личных фотографий, документов и других файлов. Для этого на витрине в ОК появился специальный подарок "Облачный приветик!", обладатели которого в течение месяца смогут бесплатно пользоваться 64 Гб от Облака Mail.ru.

Специальное предложение от Облака Mail.ru можно выбрать в разделе подарков и отправить другому пользователю. В распоряжении получившего подарок будут бесплатных 64 ГБ. Место в облачном хранилище будет доступно в течение месяца как для мобильного Облака (iOS и Android), так и для веб-версии.

Егор Ганин, заместитель вице-президента, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.ru Group: