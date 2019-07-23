Таксист без прав и пьяный водитель грузовика: авария в Петербурге попала на видео

Ранним утром во вторник, 23 июля, на пересечении набережной Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

На записи, сделанной камерой наблюдения, видно, что автомобиль Skoda столкнулся с фурой, ехавшей в попутной направлении. Удар пришелся по касательной, однако его хватило для того, чтобы нанести серьезные травмы людям, находившимся в салоне легковушки — металлическая часть прицепа большегруза "вскрыла" такси.

По данным полиции, на месте ДТП скончался 42-летний пассажир такси. Его спутники — 19-летняя девушка и 35-летний мужчина были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как стало известно, впоследствии 35-летний пострадавший скончался в больнице. Некоторые СМИ опровергают эти сведения, утверждая, что мужчина пережил клиническую смерть, но врачам удалось его реанимировать. При этом, официальные данные указывают на то, что второй пассажир все же умер.

В правоохранительных органах отмечают, что за рулем такси находился 23-летний приезжий из ближнего зарубежья (предположительно – Узбекистана), у которого не было водительских прав.

Мужчина, управлявший фурой, уехал с места аварии, однако вскоре был задержан стражами порядка. Сообщается, что 54-летний водитель грузовика находился в состоянии опьянения.