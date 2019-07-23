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Пожар в детском лагере 5 минут назад
Четверо погибших: дети из сгоревших палаток спасались обогревателями от холода
За последние часы число жертв трагедии в Хабаровском крае выросло до четырех человек: в районной больнице скончались две девочки, врачи также не смогли спасти 10-летнего мальчика, который получил тяжелые ожоги, спасая других детей. Задержаны директор лагеря, а также директор фирмы-владельца. Подозревают, что организаторы детского отдыха пренебрегли мерами безопасности, установив в палатке неисправный обогреватель. К тому же палатки были установлены почти вплотную друг к другу, из-за чего вспыхнули одна за другой.
Возгорание в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края произошло около трех часов ночи. По сообщению пожарных, огонь, охвативший палатки, локализовать удалось достаточно быстро — примерно в 03:02 площадь возгорания составила около 250 квадратных метров.
- Мама, у нас тут проблема!
- Ребята, вы где?
Сгорели 20 палаток. От них остались только обугленные железные каркасы кроватей. Еще 6 палаток очень сильно пострадали от огня. В лагере во время ЧП находились около 200 детей.
"Этот палаточный городок не был заявлен именно как палаточный городок, несмотря на то, что путевки продавались. В корпусах было проведено отопление, но его явно не хватало, чтобы обогреться. В связи с этим руководство пошло на нарушения. Мы говорим о том, что "Ветерок", тепловые пушки вообще не должны использоваться в детских оздоровительных организациях", — говорит Виктория Трегубенко, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае.
Как рассказывают очевидцы, возгорание началось вот в этой палатке. Все дети, с кем удалось пообщаться журналистам, указывают на то, что ночами в палатках было очень холодно, и им раздали электрообогреватели. Один из них, по предварительным данным, и стал причиной пожара.
"На весь палаточный комплекс я почему-то не видел ни одного огнетушителя. Теплоизоляция внутри палаток прямо свисала. Я так понимаю, это было так спроектировано", — рассказывает очевидец Максим Казумьян.
Родители узнали о ЧП практически случайно от знакомых, кто-то услышал по радио. Из лагеря о происшествии никто им не сообщил. Сейчас здесь на месте происшествия работают следователи.
"Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", — сообщил Илья Гудков, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Хабаровскому краю.
Остается все же очень много вопросов к тому, как было организован лагерь. Допустимо ли такое небольшое расстояние между палатками и использование в них электроприборов.
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