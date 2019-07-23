Малонаселенные районы России останутся без платежных терминалов

Из-за новых требований к контрольно-кассовой технике малонаселенные районы нашей страны могут остаться без платежных терминалов, предупреждают в Ассоциации банков России (АБР). Это — одно из возможных следствий законопроекта, принятого накануне Госдумой в третьем чтении.

В соответствии с законопроектом, в платежных терминалах запрещается использовать удаленную контрольно-кассовую технику: нужно либо встраивать ее в сам терминал, либо подключать к нему извне при помощи проводов.

По мнению начальника правового управления АБР Сергея Клименко, данный законопроект серьезно повлияет на доступность финансовых услуг в отдаленных регионах. Причиной он назвал невозможность переоборудования существующих терминалов, подключенных к онлайн-кассам, новой контрольно-кассовой техникой: встроить ее в корпус большинства терминалов невозможно, как и разместить ее снаружи. В последнем случае к тому же существует риск кражи оборудования.

Терминалы в отдаленных районах будут переносить в более густонаселенные места, считает Клименко, при этом, по его словам, сложно представить цифровую экономику в "бумажном виде" при том, что в стране активно развивается онлайн-фискализация.

Законопроект, принятый Госдумой, не обсуждался с участниками рынка и экспертным сообществом, заявил представитель АБР агентству РИА Новости. Письмо по этому поводу ассоциация направила в Федеральную налоговую службу на прошлой неделе.