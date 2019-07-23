23 июля 201914:21
Чемпионат мира. Малютин выиграл бронзу на дистанции 200 метров кролем
Российский пловец Мартин Малютин стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу. Он проплыл дистанцию 200 метров вольным стилем с третьим результатом дня – 1 минута 45,63 секунды.
Победу одержал Сунь Ян из Китая (1 минута 44,93 секунды). Серебряную медаль завоевал японец Кацухиро Мацумото (1 минута 45,22 секунды).
Помимо Малютина бронзу получил представитель Великобритании Данкан Скотт, показавший одинаковый результат с российским пловцом. Показавший лучшее время в финале литовец Данас Рапшис был дисквалифицирован за фальстарт.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
После пожара в лагере "Холдоми" умер четвертый ребенок
- В Британии назовут имя преемника Мэй
- Все население России попадет в единую базу
- Тайные тюрьмы СБУ существовали по всему Донбассу
- Названа зарплата большинства россиян
Самое читаемое
-
В России изменились правила провоза багажа через границу
- В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
- В Москве нашли разложившийся женский труп с оторванной головой
- Не было сыворотки: мужчина умер после укуса гадюки
- Чайка унесла собаку на глазах у хозяев: пес не смог ничего сделать
- Бывшая жена Абрамовича собралась замуж за нового миллиардера
Телеканал "Россия"
-
Смотрите народный детектив! С понедельника в 21.00
- Судьба Марии Арбатовой. "У меня браки сексуальные, разводы социальные"
- Тайная жизнь многоженца: 4 жены и 13 детей под одной крышей
- Певец Рома Жуков отбирает у жены шестерых детей
Вести.Экономика
-
Трамп договорился с Конгрессом США по бюджету и госдолгу
- Тяжелый период для рубля: как сильно он ослабнет в ближайшие недели
- Российский фондовый рынок готовится к обвалу?
- США вновь разместят военный контингент в Саудовской Аравии
- Локомотив еврозоны остановился. ЕЦБ идет на помощь?
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "ВКонтакте" тестирует сервис знакомств
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Huawei переключится со смартфонов на телевизоры
- Microsoft превратит все ПК с Windows в смарт-колонки
Авто.Вести.Ru
-
Шок-цены на Lada Xray с вариатором: что еще купить за 1 млн рублей?
- В Россию привезут Volkswagen Arteon: названы сроки
- Названы автомобили, которые стали угонять чаще других в последнее время
- Обновленный УАЗ Patriot может получить фордовский дизель
- Таких уже не будет: автомобили, на которых закончилась эпоха
Недвижимость
-
Что будет с российским спросом на недвижимость в Грузии
- Чиновник продал дом вместе с людьми
- Россияне назвали лучшие страны для фриланса
- ИКЕА придумала шрифт из диванов
- Получить наследство стало проще
- Какое отопление выбрать для дачи
Вести.Медицина
-
Обнаружен важный симптом деменции, который часто игнорируют
- 5 химических веществ, которые не так опасны, как кажется
- Говорят ученые: созерцание природы снижает тягу к алкоголю и сигаретам
- О чем не стоит говорить на собеседовании
- Лучше выспаться поможет горячая ванна за полтора часа до сна
Вести в 20.00
-
Победа Зеленского как ответ Порошенко
- Почему из Москвы так трудно долететь до Анталии
- Московский "Сон в летнюю ночь" закончился скандалом
Вести-Москва
-
Избили и пытались увезти в багажнике: суд решит судьбу автохамов на "Порше"
- Исправлять ремонтное варварство на "Новокузнецкой" начнут в следующем году
- Неисправные велосипеды с незаконной рекламой: как используют лазейки в законе
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Мощная система телескопов будет искать лазерные сигналы инопланетян
- Перманентные татуировки позволят непрерывно следить за важными показателями здоровья
- Голодание и переедание мешает потом похудеть
- Бактерии кишечника помогают мозгу бороться с вирусами
- Как меняется вес кошек на протяжении жизни
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- Покрас Лампас восстановит испорченное в Екатеринбурге граффити
- Известно "новое лицо" банкноты в 50 фунтов
- "Дом костюма и реквизита" начал работу на "Мосфильме"
Москва 24
-
Сальмонеллез приняли за аппендицит: жертву вендингового автомата разрезали "просто так"
- Климатолог предупредил об аномальной жаре в России
- Девушка пропала после падения в канализационный люк
- СК возбудил дело из-за воспитания детей однополой парой
- За подбрасывание наркотиков задержаны сотрудники Росгвардии
Сегодня
После пожара в лагере "Холдоми" умер четвертый ребенок
56 минут назад
Борис Джонсон станет премьером Великобритании
32 минуты назад
С 24 июля в Хабаровске будет объявлен траур
1 час назад
В возрасте 90 лет умер Ли Пэн
12 минут назад
В России отменят категорию "0+"
1 час назад
"Леня Голубков не купит дом в Париже": 25 лет назад обрушилась крупнейшая пирамида в истории России
4 часа назад
Росстат назвал зарплату большинства россиян
2 часа назад
Нужна помощь: Веру Нечаеву спасет срочная операция на сердце
22.07.2019 09:12
Помогите маленькому Тимуру встать на ножки
18.07.2019 14:58
Белка и Стрелка познакомились с Сергеем Шнуровым
57 минут назад
Сестрам Хачатурян продлили меру пресечения
2 часа назад
В Крыму отдохнули более 200 тысяч украинцев
7 часов назад
В Москве задержали группу вымогателей
7 часов назад
Венесуэла подверглась масштабной электромагнитной атаке
10 часов назад
Украина: партия Зеленского набирает 43% голосов
10 часов назад
Правительство одобрило распространение антитабачного закона
13 часов назад