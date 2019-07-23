Чемпионат мира. Малютин выиграл бронзу на дистанции 200 метров кролем

Российский пловец Мартин Малютин стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу. Он проплыл дистанцию 200 метров вольным стилем с третьим результатом дня – 1 минута 45,63 секунды​​​.

Победу одержал Сунь Ян из Китая (1 минута 44,93 секунды). Серебряную медаль завоевал японец Кацухиро Мацумото (1 минута 45,22 секунды).

Помимо Малютина бронзу получил представитель Великобритании Данкан Скотт, показавший одинаковый результат с российским пловцом. Показавший лучшее время в финале литовец Данас Рапшис был дисквалифицирован за фальстарт.