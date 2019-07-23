Неистовый Борис: курьезы Джонсона на пути к креслу премьера Британии
Бориса Джонсона часто называют "неукротимым", "невыносимым ребенком" (enfant terrible), порой, даже "шутом", но даже политические противники признают: он чертовски обаятелен. Вести.Ru вспомнили самые яркие моменты и жизненные ситуации, в которые попадал Борис Джонсон на пути к креслу британского премьера.
Еще полгода назад СМИ вовсю потешались над Борисом Джонсоном, который залез под машину перед свиданием и вынужден был вызывать спасателей.
Не раз он становился участником других историй, которые вызывали у кого – добродушный смех, у кого – недоумение: как выпускник Оксфорда, занимавший пост главы МИДа Британии и мэра Лондона, может вести себя столь бесшабашно, а порой, и скандально?
Чего стоят только некоторые из его заявлений: например, когда он сравнивал мусульманок в никабах с "почтовыми ящиками". Или когда написал оскорбительный стишок про окурок, козу и президента Турции Эрдогана. Или когда в 2004-м призывал голосовать за консерваторов, "обещая", что в этом случае у их жён "увеличится грудь".
Однако все ему сходило с рук.
Многим, кто следил за "похождениями" Джонсона, наверняка помнится и курьезная ситуация, когда он завис "мешком" на аттракционе.
Или как в 2013-м, еще до глобального похолодания в отношениях с Россией, будучи тогда мэром Лондона, на русском языке приглашал на празднование Масленицы на Трафальгарской площади.
Бурно обсуждалась в СМИ и история, когда Джонсон во время официального визита в Токио играл с японскими детьми в регби и со всего размаху сбил ребенка с ног, а затем учтиво поинтересовался у него о самочувствии.
Облетела прессу и фотография провалившегося в реку будущего премьера Британии с мусорным пакетом в руке.
Курьезное падение произошло, когда он вместе с волонтерами убирал мусор у реки Пул, напоминает издание "ЗаграNица".
Впрочем, и тогда, казалось бы, неловкая ситуация Джонсона нисколько не огорчила: он продолжал улыбаться.
Западные издания вспоминают, что в бытность мэра Лондона он не раз конфликтовал и с чиновниками, и с простыми лондонцами.
Так, например, во время открытия новой велодорожки велосипедист, проезжавший мимо Джонсона, показал ему средний палец, на что тот, подъехав к журналистам, с ироничной улыбкой заявил: "Мне кажется, людям очень нравится новая велодорожка".
Возможно, именно это умение не бояться попадать в смешные ситуации и с иронией выходить из них, в свое время очаровали большинство лондонцев, которые переизбирали его на пост мэра дважды, а теперь и однопартийцев по Консервативной партии, который избрали его своим лидером.
Каким премьером будет Джонсон и продолжит ли вести себя в стиле, который, мягко говоря, не свойственен англичанам, покажет время.
А сам он – любитель фотографироваться с разными животными – несколько месяцев назад (когда Джонсона уже называли возможным новым премьером Британии) опубликовал в своем "Интаграме" видео. На кадрах он в смешной шапке сидит рядом с гепардом, который облизывает и "покусывает" политика.
"Вы можете видеть, что я был совершенно спокойным и непринужденным", — пишет Джонсон под видео.
This weekend I went to @howlettspark where I met Saba the cheetah who will soon be released into the wild. He nibbled my hat. You can see I was totally calm and at ease...Tomorrow in the @Telegraph I’ve written about the incredible work the @aspinallcharity are doing
Возможно, этими видеокадрами Борис Джонсон хотел показать своим однопартийцам или оппонентам, что в мире хищников он – свой?
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