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23 июля 201916:00

Дачная амнистия продлена до марта 2021 года

Владимир Смирнов/ТАСС

"Дачная амнистия" продлена до 1 марта 2021 года. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госдумы во вторник, 23 июля, во втором чтении. За него проголосовали 399 депутатов. Третье чтение, как ожидается, будет 25 июля.

Изначально "дачную амнистию" планировалось продлить до 1 марта 2022 года, но ко второму чтению была предложена поправка об ограничении срока действия закона. До вышеназванного времени россияне смогут в упрощенном порядке оформить права на объекты недвижимости на своих участках — без направления уведомлений об их строительстве и реконструкции.

"Дачная амнистия" до этого действовала на протяжении 13 лет, она завершилась в марте 2019 года. За это время воспользоваться ей смогли несколько миллионов россиян, но при этом значительное число граждан все равно не успели прибегнуть к данной возможности.

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