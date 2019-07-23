Дети о страшном пожаре в лагере: "Друг бил по лицу, потому что я не просыпался"

По последним данным, во время пожара в лагере в Хабаровском крае погибли четыре ребенка. Они получили обширные ожоги. Травмы были слишком серьезны. Предположительно, причиной трагедии стала неисправность обогревателя. Расследованием ЧП занимается центральный аппарат Следственного комитета. Завтра в крае объявлен трехдневный траур.

Кадры объятого пламенем детского лагеря посыпались на телефоны родителей около трех часов ночи, как и звонки с просьбой: "Мама, забери", "Мне холодно", "Здесь что-то случилось".

"У меня все сгорело, я взял с собой только телефон. Вот мой друг. Хорошо, что он меня разбудил, я сейчас бы не писал!"

Мама Маргарита получила это видео от сына Арсения только утром, и тут же примчалась за ним. Говорит, счастье, что у него уцелел телефон, иначе о ЧП просто бы не знала. Из лагеря ей до сих пор так никто не позвонил.

Маргарита Васильева рассказывает, что никаких сообщений не было. "Мне ребенок позвонил после пяти часов. Позвонил и сказал: мам, ты новости смотрела? Мам, не переживай, я живой, у нас был пожар, все сгорело!" – вспоминает она.

Детей эвакуировали в стационарный корпус. Оттуда большинство и звонили родителям, наперебой рассказывая, как было страшно.

Ребенок — очевидец происшествия вспоминает: "Мы спали-спали, стало жарко, потому что девочки не выключили ветродуйку. Меня будит друг. Он меня бьет по лицу, потому что я не просыпался. Мы быстро оттуда выходим и видим — все в пожаре. А вожатые взяли на себя ответственность и стали все сами тушить. Сначала загорелась палатка девочек, потом огонь перебросился на нас, и цепная реакция пошла".

За считаные минуты 20 палаток сгорели дотла.

Обугленные металлические каркасы – все, что сегодня осталось от палаточного лагеря. Какой силы бушевало здесь пламя, сейчас очень хорошо видно: доски на полу в считаные минуты прогорели насквозь, металлические кровати свернуло дугой.

Огонь вспыхнул в палатке девочек. Трое с сильнейшими ожогами были доставлены в больницу, где находились в состоянии искусственной комы.

Министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько рассказывает, что на место трагедии прилетели две бригады из Хабаровск, бригада детских реаниматологов. Далее врачи осмотрели пациентов, провели видеоконсилиум с Хабаровском и затем — консилиум в режиме видеоселектора с Нижним Новгородом и с главным камбустиологом России.

Но все старания медиков не помогли. Остальные пострадавшие – еще трое детей — скончались в реанимации.

Родители эвакуированных детей до сих пор пытаются разобраться, что произошло. Руководство лагеря причин не объясняет, им не звонили и со словами извинения или успокоения.

Инна Дьячкова рассказывает, что из лагеря позвонил только ребенок — с телефона вожатой. Было 3:10. Она сказала: "Мама, мы горим!"

"С вожатым мы поговорили. Вроде из-за обогревателя (все произошло). Подробности не знаем, приехали выяснить", — рассказывает Инна Дьячкова. Дочь рассказала, что возгорание началось возле нее. Она первая проснулась и начала кричать, всех будить.

Версия с электрообогревателем, на который могли попасть детские вещи, сейчас одна из ключевых. На месте работают пожарные дознаватели и следователи, они опрашивают очевидцев.

Как рассказали дети, эвакуированные из этого лагеря, в палатках было холодно, им раздали электрообогреватели. Один из них, предположительно и мог стать причиной возгорания.

Загородный лагерь на базе горнолыжного комплекса организуют не первый год. В руководстве уверяют: перед сезоном комиссия проводила проверку, а несколько дней назад и вовсе были пожарные учения.

Инспекторы этого не отрицают, но с их слов на момент проверки палаток не было.

В руководстве региона обещают детальную проверку всех обстоятельств. Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета. Вопросов много, и главный — как получилось, что детям, которые в ночь происшествия спали в этой палатке, пришли на помощь так поздно? Одной из погибших девочек 23 июля исполнилось бы 11 лет.

В школу, где она училась, несут цветы. Учитель, которая вела у нее уроки, о трагедии узнала совершенно случайно.

"Сегодня у нее день рождения. Я с утра поздравила ее и родителей с этим радостным днем. Но мама ответила, что Сони больше нет. Мы очень любим ее. Сонечка пользовалась в классе большим уважением, у нее было много друзей, подруг. Нам будет очень ее не хватать!" – говорит учительница погибшей девочки Ирина Заикина.

Следователи продолжают работу на месте происшествия. Соблюдались ли нормы пожарной безопасности, разрешено ли устанавливать палатки так близко друг к другу, и использовать в них электроприборы? Это — только часть вопросов, на которые предстоит ответить.