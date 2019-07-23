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23 июля 201917:42 Александр Балицкий

ЧП в Японском море: кто хотел подставить российских летчиков

ЧП в Японском море: кто хотел подставить российских летчиков

Опасно маневрировали и пересекали курс российских самолетов. Это о действиях южнокорейских пилотов в небе над Японским морем. Те сопроводили два стратегических бомбардировщика ВКС России якобы потому, что они нарушили воздушное пространство Кореи. Однако в Москве эти слова опровергли и подчеркнули: полет проходил строго в соответствии с международными нормами.

Заявления корейских телеведущих, что звучат со ссылкой на корейское же Минобороны: якобы российская дальняя авиация утром вторглась в воздушное пространство Кореи. Сначала на три минуты, потом еще на четыре, отчего местные ВВС были подняты по тревоге и даже открыли предупредительный огонь.

Все это в российском Минобороны назвали дезинформацией. Во-первых, полет российских стратегических бомбардировщиков был плановым: в четком соответствии с международными правилами, над нейтральными водами Японского моря. А что до поднятых в небо южно-корейских истребителей F-15 и F-16, то это как раз их непрофессиональные маневры отдавали явной провокацией.

"Южнокорейские летчики на связь с экипажами Ту-95МС не выходили и, после отстрела F-16 тепловых ловушек, осуществили маневр, удалившись от российских самолетов. Никакого "предупредительного огня" со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, то ответ не заставил бы себя ждать", — заявили в военном ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны, южнокорейские истребители F-16 опасно маневрировали рядом с нашими ракетоносцами, в частности, пересекали курс. И это до корейцев уже донесли и вызванный в МИД Кореи российский советник-посланник, и сотрудники аппарата военного атташе. Вот они с документами в толстых портфелях заходят в здание Минобороны в Сеуле. Корейские репортеры хотели было атаковать и их, но не успели.

Южнокорейские летчики уже не в первый раз безуспешно пытаются помешать выполнению полетов российской авиации, а заодно и китайской, над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную «зону опознавания ПВО». Такого понятия ни в одном международном документе нет.

Но Сеулу это не важно. Там важно, чтобы все видели: корейские военные контролируют все, что происходит рядом с двумя небольшими островами Токто, которые своими считает и Япония, и называет их Такэсима. Не случайно на сегодняшний воздушный инцидент Токио тоже отреагировал, выразив протест вообще всем. Но, в первую очередь, Сеулу.

Заложниками этого территориального спора Японии и Южной Кореи, очевидно, и стали российские летчики. Их просто втянули в провокацию, на которую российские военные, впрочем, как и на все остальные, не поддались.

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