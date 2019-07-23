Водитель новосибирского троллейбуса решил пошутить и убил коллегу

В Новосибирске троллейбус снес бетонный козырек депо, который упал на двух женщин. Одна из них отделалась травмами, спасти вторую не удалось.

Трагедия произошла поздним вечером 22 июля на улице Сибиряков-Гвардейцев. По одной из версий, которую сейчас обсуждают сотрудники депо, водитель решил пошутить над курившими у входа коллегами и сымитировать наезд на них, но не рассчитал траекторию и зацепил правой стороной козырек. От удара бетонная плита рухнула на женщин: кассир Юлия скончалась на месте, диспетчера Наталью доставили в больницу с переломом позвоночника.

Другие сотрудники, как отмечают "Вести.Новосибирск", депо не верят, что такой опытный водитель — троллейбусами он управляет более четверти века — мог пуститься на такую авантюру, предполагая в произошедшем несчастный случай после утомительного трудового дня.

"У водителя стаж большой. Мы там всегда проезжаем, это, скорее всего, случайно произошло. Эта ситуация — жизненный фактор, произойти могло с кем угодно. Может, что-то cлучилось, ведь это же не легковушка, а троллейбус", — рассказал НГС сотрудник депо.

В отношении 46-летнего водителя возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.