ФБР: Россия продолжает вмешиваться в дела США

Россия продолжает вмешиваться в дела США, уверен директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй. И Москва будет делать это, пока ФБР ее не остановит, заявил он на слушаниях в Сенате. Примеров вмешательства глава службы, конечно, не привел, пишет агентство РИА Новости.

Напомним, ранее расследованием влияния России на политику в США занимался специальный прокурор Роберт Мюллер. Доказать связь нынешнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с Москвой, он не смог. Однако, следствие возбудило уголовные дела на 7 граждан США, 26 россиян и одного голландца. Некоторые фигурантов дела были приговорены к тюремному заключению.