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23 июля 201918:15

Российский боксер Максим Дадашев скончался от травм, полученных во время боя

Максим Дадшев

Максим Дадшев
allboxing.ru

Российский боксер Максим Дадашев скончался от травм, которые он получил во время боя против пуэрториканца Субриэля Матиаса. Во время поединка россиянин пропустил много ударов, из-за чего его команда остановила бой.

После этого боксеру стало плохо, его рвало, позже он потерял сознание. Спортсмен был госпитализирован. Врачи в Калифорнии диагностировали отек мозга. Первоначально намеревались ввести Максима в медикаментозную кому, но затем решились на операцию по трепанации черепа.

"Максим скончался, – сообщили ТАСС в команде Дадашева. – Не выдержало сердце".

Напомним, это был 14-й бой россиянина и первый, остановленный досрочно по причине проигрыша. До этого он одержал на ринге 13 побед, а 11 поединков завершил досрочно.

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