Владимир Путин поручил утвердить план по строительству больниц в Севастополе

Владимир Путин дал поручение правительству Российской Федерации утвердить совместно с правительством Севастополя "дорожную карту" по строительству в городе медицинских учреждений. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Кремля. Об этом сообщают "Вести — Севастополь".

Согласно документу, в ближайшее время в Севастополе будут построены и введены в эксплуатацию несколько объектов: больница скорой медицинской помощи, городская инфекционная клиника на 200 мест и многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкодиспансера. Первый доклад о ходе реализации этой программы будет представлен до октября этого года. Далее подобные отчеты будут проходить ежеквартально.

Также президент дал поручение провести анализ доступности и качества оказания в городе медицинской помощи онкологическим больным. Ответственным за выполнение поручений назначены врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и премьер-министр Дмитрий Медведев.