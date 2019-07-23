Роспотребнадзор установил причину заражения детей в лагере "Берег" в Крыму

Установлена причина заражения острой кишечной инфекцией 16 детей в летнем лагере "Берег" в Алуште. По словам сотрудников Роспотребнадзора, к массовому заболеванию привело нарушение работниками пищеблока правил гигиены. Об этом сообщает служба информации "Вести — Севастополь" со ссылкой на пресс-службу ведомства по Республике Крым.

Лабораторные исследования показали наличие у сотрудников лагеря патогенного стафилококка. "Передача бактерии произошла из-за несоблюдения правил личной гигиены и нарушения санитарных требований при приготовлении и раздаче блюд", — говорится в сообщении.

Напомним, информация о заболевших детях поступила в Роспотребнадзор 20 июля. На место выехали сотрудники алуштинской городской больницы, а также специалисты Минздрава Республики Крым. Был проведен медицинский осмотр 652 детей. Шестнадцати из них поставили диагноз "острый гастроэнтерит". Десять детей были госпитализированы, еще шестерых отправили на лечение домой.

В настоящий момент всех ребят выписали из стационара. Списки находившихся во время инцидента в лагере детей передали в медицинские учреждения Крыма. За ними продолжат амбулаторное наблюдение. Работа детского оздоровительного лагеря "Берег" временно приостановлена.