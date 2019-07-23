Новый Черчилль. Чего ждать от Бориса Джонсона на посту премьер-министра

"Добить" затянувшийся Brexit и победить оппозиционера Корбина" — первое заявление следующего премьера Великобритании Бориса Джонсона. Экс-глава британского МИД и бывший мэр Лондона одержал победу на выборах лидера правящей британской Консервативной партии и, несмотря на то, что новым, 77 по счету, премьер-министром Соединенного Королевства официально станет только завтра, уже получает поздравления. И от турецкого президента Эрдогана, про которого ради тысячи фунтов писал оскорбительные пятистишия, и от американского лидера Трампа, которому еще в прошлом месяце отказал в личной встрече, и от иранского премьера Зарифа, отношения с которым Лондон обострил до предела.

В зал Джонсон и Хант входят вместе. 160 тысяч рядовых тори сделали свой выбор и ровно в полдень по лондонскому времени королевство узнает фамилию нового премьера.

Проигрывавший соперник Хант торопится поздравить лидера гонки, стараясь, пусть и неловко, подчеркнуть свое умение проиграть достойно. За Джонсона 66% голосов, за Ханта вдвое меньше. Новый лидер тори поднимается на трибуну, стараясь продемонстрировать сторонникам свой настрой.

Консерваторы со стажем, наблюдая за выступлением Джонсона, проводят параллель с выступлением другого британского премьера — Уинстона Черчилля в далеком в 1940 году. Те же жесты, та же манера держаться. Кажется, Джонсон и сам рад подобным выводам. Не случайно в списке его трудов и биография легендарного премьера. Американская пресса не упускает возможности для далеко идущих выводов.

"Бориса Джонсона сравнивают с Уинстоном Черчиллем. Это проявляется во многих аспектах: он очень уверен в себе. Да, есть некоторые противоречивые моменты, но он хочет вернуть Британии ее былую славу. К тому же, посмотрите, как комфортно он чувствует себя за трибуной", — отмечают журналисты.

Для США победа Джонсона только на руку. Тут же летят поздравления от Трампа. Он и раньше всячески поддерживал его. Мол, именно Джонсон может исправить плохую работу Терезы Мей, да и вообще призывал ничего не платить европейцам. Поздравления передает и дочь американского президента, назвав, правда, Соединенное Королевство United Kingston вместо Kingdom. В заявлениях из Евросоюза куда больше сдержанности и осторожных ожиданий.

31 октября, по Джонсону, — крайний срок. Уходить из ЕС надо априори: либо со сделкой, либо вовсе без нее. Тема Brexit на первом плане настолько, что отцу нового лидера консерваторов приходится напоминать: есть же что-то и кроме него.

"Я с нетерпением жду решения вопроса с Brexit. Знаете, ведь премьер-министр — не собака, которую дарят на Рождество, премьер-министр избирается не только ради Brexit. Нужно смотреть дальше, намного дальше", — заявил отец Бориса Стэнли Джонсон.

Новый премьер Великобритании для Евросоюза кандидатура неудобная. Последовательный евроскептик, настаивающий на скорейшем разводе с Брюсселем. Там уже нервничают.

"Жесткий выход, без сделки, станет трагедий для всех. Мы все пострадаем", — уверен вице-президент комиссии ЕС Франц Тиммерманс.

У Джонсона с Европой вообще все сложно. В 25 лет он, молодой журналист Daily Telegraph, приехал собкором в Брюссель, где безжалостно критиковал еврочиновников, а те немедленно записали его репортажи в раздел, как сейчас говорят, fake news. Тем более что вольное обращение с фактами Джонсон и правда позволял. За что и вылетел еще раньше из Times.

В статье про археологическую находку, сделанную во дворце короля Эдуарда II, журналист Джонсон привел фальшивую цитату, приписанную своему крестному отцу, профессиональному историку. После такого разоблачения Джонсона выгнали. Но он сделал вывод: яркий образ, временами скандальный, – это то, что нужно успешному политику. Вот он на отдыхе, на велосипеде, на лодке. Даже лично управлял поездом метро. Миллион поводов упрекнуть его в эксцентричности.

Не оглядываясь на обидные ремарки, Джонсон продолжал делать успешную политическую карьеру. Его работа на посту главы МИД не стала прорывом в отношениях Москвы и Лондона. Наоборот, бездоказательные обвинения в адрес России, касающиеся дела Скрипалей, скорее, подорвали потенциальные возможности. Но ведь Джонсону уже приходилось исправлять ошибки. Более того, он и сам называет себя русофилом и помнит же он, что его прабабушка по отцовской линии была черкешенка. Одно то, что впервые в британской политике появляется столь харизматичный лидер с русским именем, говорит о многом.

Официальная передача власти еще предстоит. Уходящая премьер Мэй под занавес требует не брать лейбористов в кабмин. А те предупреждают: как бы жесткий Brexit не ударил по экономике. Завтра Мэй направится к Королеве с прошением об отставке. Затем Елизавета II примет нового лидера консерваторов. Из дворца лидер тори выйдет уже премьер-министром.

Вокзал Сент-Панкрас, откуда отправляются поезда в Париж и Брюссель. Географически Европа, конечно, остается там же. Но вот в политическом плане Джонсон намерен максимально увеличить дистанцию между континентом и Великобританией. Так что уже скоро, видимо, станет ясно, по какому пути пойдет бракоразводный процесс с Европой теперь, когда в кабине британского локомотива новый машинист.