Новый Черчилль. Чего ждать от Бориса Джонсона на посту премьер-министра
"Добить" затянувшийся Brexit и победить оппозиционера Корбина" — первое заявление следующего премьера Великобритании Бориса Джонсона. Экс-глава британского МИД и бывший мэр Лондона одержал победу на выборах лидера правящей британской Консервативной партии и, несмотря на то, что новым, 77 по счету, премьер-министром Соединенного Королевства официально станет только завтра, уже получает поздравления. И от турецкого президента Эрдогана, про которого ради тысячи фунтов писал оскорбительные пятистишия, и от американского лидера Трампа, которому еще в прошлом месяце отказал в личной встрече, и от иранского премьера Зарифа, отношения с которым Лондон обострил до предела.
В зал Джонсон и Хант входят вместе. 160 тысяч рядовых тори сделали свой выбор и ровно в полдень по лондонскому времени королевство узнает фамилию нового премьера.
Проигрывавший соперник Хант торопится поздравить лидера гонки, стараясь, пусть и неловко, подчеркнуть свое умение проиграть достойно. За Джонсона 66% голосов, за Ханта вдвое меньше. Новый лидер тори поднимается на трибуну, стараясь продемонстрировать сторонникам свой настрой.
Консерваторы со стажем, наблюдая за выступлением Джонсона, проводят параллель с выступлением другого британского премьера — Уинстона Черчилля в далеком в 1940 году. Те же жесты, та же манера держаться. Кажется, Джонсон и сам рад подобным выводам. Не случайно в списке его трудов и биография легендарного премьера. Американская пресса не упускает возможности для далеко идущих выводов.
"Бориса Джонсона сравнивают с Уинстоном Черчиллем. Это проявляется во многих аспектах: он очень уверен в себе. Да, есть некоторые противоречивые моменты, но он хочет вернуть Британии ее былую славу. К тому же, посмотрите, как комфортно он чувствует себя за трибуной", — отмечают журналисты.
Для США победа Джонсона только на руку. Тут же летят поздравления от Трампа. Он и раньше всячески поддерживал его. Мол, именно Джонсон может исправить плохую работу Терезы Мей, да и вообще призывал ничего не платить европейцам. Поздравления передает и дочь американского президента, назвав, правда, Соединенное Королевство United Kingston вместо Kingdom. В заявлениях из Евросоюза куда больше сдержанности и осторожных ожиданий.
31 октября, по Джонсону, — крайний срок. Уходить из ЕС надо априори: либо со сделкой, либо вовсе без нее. Тема Brexit на первом плане настолько, что отцу нового лидера консерваторов приходится напоминать: есть же что-то и кроме него.
"Я с нетерпением жду решения вопроса с Brexit. Знаете, ведь премьер-министр — не собака, которую дарят на Рождество, премьер-министр избирается не только ради Brexit. Нужно смотреть дальше, намного дальше", — заявил отец Бориса Стэнли Джонсон.
Новый премьер Великобритании для Евросоюза кандидатура неудобная. Последовательный евроскептик, настаивающий на скорейшем разводе с Брюсселем. Там уже нервничают.
"Жесткий выход, без сделки, станет трагедий для всех. Мы все пострадаем", — уверен вице-президент комиссии ЕС Франц Тиммерманс.
У Джонсона с Европой вообще все сложно. В 25 лет он, молодой журналист Daily Telegraph, приехал собкором в Брюссель, где безжалостно критиковал еврочиновников, а те немедленно записали его репортажи в раздел, как сейчас говорят, fake news. Тем более что вольное обращение с фактами Джонсон и правда позволял. За что и вылетел еще раньше из Times.
В статье про археологическую находку, сделанную во дворце короля Эдуарда II, журналист Джонсон привел фальшивую цитату, приписанную своему крестному отцу, профессиональному историку. После такого разоблачения Джонсона выгнали. Но он сделал вывод: яркий образ, временами скандальный, – это то, что нужно успешному политику. Вот он на отдыхе, на велосипеде, на лодке. Даже лично управлял поездом метро. Миллион поводов упрекнуть его в эксцентричности.
Не оглядываясь на обидные ремарки, Джонсон продолжал делать успешную политическую карьеру. Его работа на посту главы МИД не стала прорывом в отношениях Москвы и Лондона. Наоборот, бездоказательные обвинения в адрес России, касающиеся дела Скрипалей, скорее, подорвали потенциальные возможности. Но ведь Джонсону уже приходилось исправлять ошибки. Более того, он и сам называет себя русофилом и помнит же он, что его прабабушка по отцовской линии была черкешенка. Одно то, что впервые в британской политике появляется столь харизматичный лидер с русским именем, говорит о многом.
Официальная передача власти еще предстоит. Уходящая премьер Мэй под занавес требует не брать лейбористов в кабмин. А те предупреждают: как бы жесткий Brexit не ударил по экономике. Завтра Мэй направится к Королеве с прошением об отставке. Затем Елизавета II примет нового лидера консерваторов. Из дворца лидер тори выйдет уже премьер-министром.
Вокзал Сент-Панкрас, откуда отправляются поезда в Париж и Брюссель. Географически Европа, конечно, остается там же. Но вот в политическом плане Джонсон намерен максимально увеличить дистанцию между континентом и Великобританией. Так что уже скоро, видимо, станет ясно, по какому пути пойдет бракоразводный процесс с Европой теперь, когда в кабине британского локомотива новый машинист.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
После пожара в лагере "Холдоми" умер четвертый ребенок
- В Британии стало известно имя преемника Мэй
- В конце недели в Москве начнется резкое похолодание
- Тайные тюрьмы СБУ существовали по всему Донбассу
- Названа зарплата большинства россиян
Самое читаемое
-
В России изменились правила провоза багажа через границу
- В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
- В Москве нашли разложившийся женский труп с оторванной головой
- Не было сыворотки: мужчина умер после укуса гадюки
- Чайка унесла собаку на глазах у хозяев: пес не смог ничего сделать
- Бывшая жена Абрамовича собралась замуж за нового миллиардера
Телеканал "Россия"
-
Смотрите народный детектив! С понедельника в 21.00
- Судьба Марии Арбатовой. "У меня браки сексуальные, разводы социальные"
- Тайная жизнь многоженца: 4 жены и 13 детей под одной крышей
- Певец Рома Жуков отбирает у жены шестерых детей
Вести.Экономика
-
Трамп договорился с Конгрессом США по бюджету и госдолгу
- Тяжелый период для рубля: как сильно он ослабнет в ближайшие недели
- Российский фондовый рынок готовится к обвалу?
- США вновь разместят военный контингент в Саудовской Аравии
- Локомотив еврозоны остановился. ЕЦБ идет на помощь?
Вести.Hi-tech
-
В России деанонимизируют e-mail
- Google оценила ваше лицо в 5 долларов
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Honor 20
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
Шок-цены на Lada Xray с вариатором: что еще купить за 1 млн рублей?
- В Россию привезут Volkswagen Arteon: названы сроки
- Названы автомобили, которые стали угонять чаще других в последнее время
- Обновленный УАЗ Patriot может получить фордовский дизель
- Таких уже не будет: автомобили, на которых закончилась эпоха
Недвижимость
-
Что будет с российским спросом на недвижимость в Грузии
- Чиновник продал дом вместе с людьми
- Россияне назвали лучшие страны для фриланса
- ИКЕА придумала шрифт из диванов
- Получить наследство стало проще
- Какое отопление выбрать для дачи
Вести.Медицина
-
Обнаружен важный симптом деменции, который часто игнорируют
- 5 химических веществ, которые не так опасны, как кажется
- Говорят ученые: созерцание природы снижает тягу к алкоголю и сигаретам
- О чем не стоит говорить на собеседовании
- Лучше выспаться поможет горячая ванна за полтора часа до сна
Вести в 20.00
-
Победа Зеленского как ответ Порошенко
- Почему из Москвы так трудно долететь до Анталии
- Московский "Сон в летнюю ночь" закончился скандалом
Вести-Москва
-
Избили и пытались увезти в багажнике: суд решит судьбу автохамов на "Порше"
- Исправлять ремонтное варварство на "Новокузнецкой" начнут в следующем году
- Неисправные велосипеды с незаконной рекламой: как используют лазейки в законе
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Мощная система телескопов будет искать лазерные сигналы инопланетян
- Перманентные татуировки позволят непрерывно следить за важными показателями здоровья
- Голодание и переедание мешает потом похудеть
- Бактерии кишечника помогают мозгу бороться с вирусами
- Как меняется вес кошек на протяжении жизни
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- Покрас Лампас восстановит испорченное в Екатеринбурге граффити
- Известно "новое лицо" банкноты в 50 фунтов
- "Дом костюма и реквизита" начал работу на "Мосфильме"
Москва 24
-
Сальмонеллез приняли за аппендицит: жертву вендингового автомата разрезали "просто так"
- Климатолог предупредил об аномальной жаре в России
- Девушка пропала после падения в канализационный люк
- СК возбудил дело из-за воспитания детей однополой парой
- За подбрасывание наркотиков задержаны сотрудники Росгвардии